Kabinendecke fällt bei Notlandung auf Passagiere!

Denn durch starke Vibrationen lösten sich Teile der Kabinendecke und fielen herunter. Auch Gepäckstücke fielen aus den Staufächern. Videoaufnahmen zeigen die dramatischen Minuten an Bord der Boeing 737. Man sieht auf diesen, wie mehrere Passagiere die Deckenverkleidung festhalten, damit diese nicht auf sie stürzen. Immer wieder hört man verzweifelte Schreie.