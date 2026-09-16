Zwischenfall im Iran
Kabinendecke fällt bei Notlandung auf Passagiere!
Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es am Dienstag im iranischen Luftraum gekommen. Ein 30 Jahre alter Boeing-Passagierjet der Sepehran Airlines musste kurz nach dem Start vom Flughafen Maschhad wegen eines Reifen- und Triebwerksschadens zurückkehren. Während der Notlandung mussten die Fluggäste Todesängste durchstehen.
Denn durch starke Vibrationen lösten sich Teile der Kabinendecke und fielen herunter. Auch Gepäckstücke fielen aus den Staufächern. Videoaufnahmen zeigen die dramatischen Minuten an Bord der Boeing 737. Man sieht auf diesen, wie mehrere Passagiere die Deckenverkleidung festhalten, damit diese nicht auf sie stürzen. Immer wieder hört man verzweifelte Schreie.
Niemand an Bord verletzt
Laut iranischen Medienberichten überstanden sowohl die Reisenden als auch die Crew die Notlandung unverletzt. Die iranische Luftfahrtbehörde hat Ermittlungen eingeleitet.
Es handelte sich bereits um den zweiten Zwischenfall der Fluggesellschaft innerhalb kürzester Zeit. Ende August war ein Flugzeug der Airline von der Landebahn abgekommen.
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