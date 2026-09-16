15 Einsätze: Sturm fegte über Flachgau hinweg

Eine Sturmfront zog am Mittwochabend über den nördlichen Flachgau hinweg. Der starke Wind beschädigte in St. Georgen mehrere Hausdächer, einige Bäume stürzten um.
Auch in Michaelbeuern und in Nußdorf am Haunsberg musste die Freiwilligen Feuerwehr ausrücken. Insgesamt hatten die Floriani knapp 15 Einsätze zu bewältigen.
Keine Verletzte
Es galt, die Dächer der Häuser mit Schindeln zumindest provisorisch abzudecken. Gegen 21 Uhr waren sämtliche Einsätze wieder beendet. Verletzt wurde niemand.
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