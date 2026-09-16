Italien schafft „meistgehasste Steuer“ ab

Millionen Autofahrer in Italien dürfen sich freuen. Denn sie werden im kommenden Jahr von der „meistgehassten Steuer“ des Landes befreit. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Mittwoch eine entsprechende Regelung für Pkw mit einer Leistung von bis zu 80 Kilowatt sowie für Motorräder aller Hubraumklassen beschlossen.
Nach Angaben der Regierung soll die Regelung rund 14,5 Millionen Fahrzeuge betreffen. Die Befreiung gilt ausschließlich für das Jahr 2027. Pro Person ist demnach nur ein Fahrzeug begünstigt. Besitzt jemand mehrere Autos, soll die Steuerbefreiung für das Fahrzeug mit der geringsten Leistung gelten. Die Maßnahme soll auch die Regionen finanziell entlasten, denen die Einnahmen aus der Kfz-Steuer bisher zufließen. Der Staat will ihnen 2027 insgesamt rund 2,29 Milliarden Euro als Ausgleich überweisen.
Senkung der Verbrauchsteuer auf Diesel wird verlängert
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete die Kfz-Steuer als eine der „meistgehassten Steuern“ in Italien. Parallel dazu plant die Regierung eine weitere vorübergehende Senkung der Verbrauchsteuer auf Diesel. Vom 18. bis 25. September soll die Entlastung 12,2 Cent pro Liter betragen. Vom 26. September bis 5. Oktober fällt sie dann auf 6,1 Cent pro Liter.
Die Kraftstoffpreise in Italien sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Die Regierung Meloni hat deshalb bereits rund 2,8 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Senkung der Verbrauchsteuern bereit gestellt.
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