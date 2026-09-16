Italien schafft „meistgehasste Steuer“ ab

Nach Angaben der Regierung soll die Regelung rund 14,5 Millionen Fahrzeuge betreffen. Die Befreiung gilt ausschließlich für das Jahr 2027. Pro Person ist demnach nur ein Fahrzeug begünstigt. Besitzt jemand mehrere Autos, soll die Steuerbefreiung für das Fahrzeug mit der geringsten Leistung gelten. Die Maßnahme soll auch die Regionen finanziell entlasten, denen die Einnahmen aus der Kfz-Steuer bisher zufließen. Der Staat will ihnen 2027 insgesamt rund 2,29 Milliarden Euro als Ausgleich überweisen.