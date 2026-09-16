Vorstoß: „40 Beitragsjahre für die volle Pension!“

Pensionssystem „sicher“ – aber nur mit Wirtschaftswachstum

Auf die Frage, ob die Pensionen sicher seien, antwortet Korosec klar: „Die Pensionen sind derzeit sicher – ja. Aber immer unter der Voraussetzung, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben. Wenn wir das nicht haben, ist jedes System gefährdet, egal wo wir leben.“ Daher sei es so wichtig, wettbewerbsfähig zu bleiben.