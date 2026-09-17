Zweimal Letzter –„nun wollen wir in die Top-6“

„Krone“: Dein letztes Jahr als Haie-Boss. Mit welchem Gefühlszustand gehst du in die morgen startende ICE-Saison?

Hanschitz: Wahrscheinlich letztes Jahr (lacht). Nein, es ist nicht gut und nicht schlecht. Wir haben zwei Saisonen nicht performt – jetzt bin ich zuversichtlich. Weil wir ein starkes Team haben.

Das hast du zuletzt auch schon geglaubt ...

Stimmt. Aber vor zwei Jahren hatten wir einen Top-Keeper, der plötzlich nicht mehr wollte (Anm.: Evan Buitenhuis), musste ein vierter oder fünfter Goalie rein. Letzte Saison verletzte sich unser Bester, Steven Owre, nach 20 Spielen; Darien Craighead, auch ein Topscorer, hat überhaupt nur zwei gespielt. Wenn man die Umstände nüchtern analysiert, gibt es schon eine Erklärung dafür, warum wir Letzter wurden.