Zweimal Letzter –„nun wollen wir in die Top-6“

Nach dieser ICE-Hockey-League-Saison soll Schluss sein – die verbleibende Zeit will General Manager Günther Hanschitz mit Innsbrucks Haien noch einmal genießen. Der 67-Jährige berichtet, wie er die Neuzugänge sieht und welche Ziele der HCI hat. Die „Tiroler Krone“ fragte nach.
„Krone“: Dein letztes Jahr als Haie-Boss. Mit welchem Gefühlszustand gehst du in die morgen startende ICE-Saison?
Hanschitz: Wahrscheinlich letztes Jahr (lacht). Nein, es ist nicht gut und nicht schlecht. Wir haben zwei Saisonen nicht performt – jetzt bin ich zuversichtlich. Weil wir ein starkes Team haben.
Das hast du zuletzt auch schon geglaubt ...
Stimmt. Aber vor zwei Jahren hatten wir einen Top-Keeper, der plötzlich nicht mehr wollte (Anm.: Evan Buitenhuis), musste ein vierter oder fünfter Goalie rein. Letzte Saison verletzte sich unser Bester, Steven Owre, nach 20 Spielen; Darien Craighead, auch ein Topscorer, hat überhaupt nur zwei gespielt. Wenn man die Umstände nüchtern analysiert, gibt es schon eine Erklärung dafür, warum wir Letzter wurden.
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