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Haie-Boss im Interview

Zweimal Letzter –„nun wollen wir in die Top-6“

Eishockey
17.09.2026 06:30
Der zweifache „ICE-Torhüter des Jahres“ soll der große Rückhalt im Haie-Team werden: Goalie Sam ...
Der zweifache „ICE-Torhüter des Jahres“ soll der große Rückhalt im Haie-Team werden: Goalie Sam Harvey.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Gernot Gsellmann
Porträt von Martin Taxer
Von Gernot Gsellmann und Martin Taxer

Nach dieser ICE-Hockey-League-Saison soll Schluss sein – die verbleibende Zeit will General Manager Günther Hanschitz mit Innsbrucks Haien noch einmal genießen. Der 67-Jährige berichtet, wie er die Neuzugänge sieht und welche Ziele der HCI hat. Die „Tiroler Krone“ fragte nach.

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„Krone“: Dein letztes Jahr als Haie-Boss. Mit welchem Gefühlszustand gehst du in die morgen startende ICE-Saison?
Hanschitz: Wahrscheinlich letztes Jahr (lacht). Nein, es ist nicht gut und nicht schlecht. Wir haben zwei Saisonen nicht performt – jetzt bin ich zuversichtlich. Weil wir ein starkes Team haben.

Das hast du zuletzt auch schon geglaubt ...
Stimmt. Aber vor zwei Jahren hatten wir einen Top-Keeper, der plötzlich nicht mehr wollte (Anm.: Evan Buitenhuis), musste ein vierter oder fünfter Goalie rein. Letzte Saison verletzte sich unser Bester, Steven Owre, nach 20 Spielen; Darien Craighead, auch ein Topscorer, hat überhaupt nur zwei gespielt. Wenn man die Umstände nüchtern analysiert, gibt es schon eine Erklärung dafür, warum wir Letzter wurden.

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