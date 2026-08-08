Hollywoodstar liebt Pestsäule und Mohnschnecken

Jetzt ist Startschuss für den Psychothriller „KNOCK AT 8“, der hauptsächlich in Baden bei Wien entsteht – mit 007-Double und einem echten Hollywoodstar.
Mit dem Psychothriller „KNOCK AT 8“ entsteht in Niederösterreich gerade ein ambitioniertes heimisches Filmprojekt. Gedreht wird hauptsächlich in und um die Kurstadt Baden, unter anderem in der Fußgängerzone, vor der Pestsäule und im Wienerwald.
Und dafür reist sogar Hollywood-Star Will Roberts, bekannt aus dem Oscar-prämierten Film „Oppenheimer“, nach Österreich.
Warum gerade Baden? „Weil ich die historischen Gebäude hier liebe“, so Drehbuchautorin und Regisseurin Maria Fraisl. „Und Will war vor allem von der Pestsäule begeistert, die älter ist als sein Heimatland“, scherzt sie. Diese wurde zwischen 1714 und 1718 errichtet, die USA erst 1776 gegründet.
Neben Roberts stehen der deutsche Schauspieler Mark Keller, Adriana Zartl und Max Fraisl vor der Kamera. Letzterer übernimmt in seiner ersten großen Hauptrolle einen Familienvater, der alles daransetzt, seine Familie zu beschützen. Fraisl ist als Action-Double von 007-Star Daniel Craig bekannt und Ehemann der Regisseurin. Auch die drei Kinder der Familie Fraisl spielen in dem Film mit.
Maria Fraisl setzt dabei auf einen psychologischen Thriller über Angst, Kontrollverlust und den Kampf um die Familie. Mehr wird dazu noch nicht verraten.
Mohnschnecke statt amerikanischer Donuts
Nur eines noch: „Will ist in seiner Rolle auf der Suche nach Ersatz für seine geliebten Donuts“, erzählt sie. „Einen Ersatz dafür findet er in der Bäckerei Der Mann in der Badener Fußgängerzone – nämlich die Mohnschnecke“. Drehbeginn ist demnächst.
Wann ist Drehbeginn?
Im Rathaus zeigt man sich darüber überrascht. „Wir wissen nur, dass der Dreh für September geplant ist, aber ein korrektes Ansuchen haben wir noch nicht bekommen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.
Regisseurin Maria Fraisl dazu: „Wir beginnen jetzt mit den Innen- und in fünf bis sechs Wochen mit den Außenaufnahmen“. Den Informationsaustausch dazu gäbe es mit einem zuständigen Herren von der Gemeinde.
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