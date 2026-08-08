Hollywoodstar liebt Pestsäule und Mohnschnecken

Wann ist Drehbeginn?

Im Rathaus zeigt man sich darüber überrascht. „Wir wissen nur, dass der Dreh für September geplant ist, aber ein korrektes Ansuchen haben wir noch nicht bekommen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Regisseurin Maria Fraisl dazu: „Wir beginnen jetzt mit den Innen- und in fünf bis sechs Wochen mit den Außenaufnahmen“. Den Informationsaustausch dazu gäbe es mit einem zuständigen Herren von der Gemeinde.