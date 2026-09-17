Nächster Titel für Messi – Beckham macht Werbung

Beckham: „Meiner Meinung nach sollte er gewinnen“

Team-Mitbesitzer Beckham lobte Messi nach dem Sieg überschwänglich – und machte Werbung für eine erneute Auszeichnung Messis als Weltfußballer, der bereits acht Mal gewonnen hat. „Wenn man ihn Sachen machen sieht wie heute Abend, wenn man sich die WM anschaut, die er gespielt hat, ist es kein Glück, dass er wieder für den Ballon d‘Or in Betracht gezogen wird“, sagte Beckham.