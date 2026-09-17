Nächster Titel für Messi – Beckham macht Werbung

Lionel Messi ist nicht zu stoppen! Der Superstar von Inter Miami schnappte sich die 49. Trophäe in seiner glorreichen Karriere.
Mit Inter Miami gewann Lionel Messi einen weiteren Titel und schoss zudem sein 100. Tor für den Klub von David Beckham. Beim 2:0 gegen Cruz Azul erzielte Messi das 1:0 und bereitete so den Weg für den Sieg im Campeones Cup, einer Art Supercup zwischen dem Meister aus der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX. Zudem lieferte er den Assist zum Endstand.
Hier das Tor von Messi im Video:
Hier der Assist von Messi im Video:
Für die 100 Tore im Trikot von Inter Miami brauchte der Superstar wettbewerbsübergreifend 115 Pflichtspiele. Gegen Azul schloss sich für Messi ein Kreis: Schon seinen ersten Treffer für Miami hatte er im Juli 2023 gegen die Mexikaner erzielt.
Beckham: „Meiner Meinung nach sollte er gewinnen“
Team-Mitbesitzer Beckham lobte Messi nach dem Sieg überschwänglich – und machte Werbung für eine erneute Auszeichnung Messis als Weltfußballer, der bereits acht Mal gewonnen hat. „Wenn man ihn Sachen machen sieht wie heute Abend, wenn man sich die WM anschaut, die er gespielt hat, ist es kein Glück, dass er wieder für den Ballon d‘Or in Betracht gezogen wird“, sagte Beckham.
„Er war wahrscheinlich der beste Spieler dieses Turniers. Er ist 39 Jahre alt und so einen Einfluss zu haben auf jedes WM-Spiel, wie er das getan hat, das ist etwas Besonderes.“ Beckham sagte weiter: „Er hat es sich verdient, für den Ballon d‘Or in Betracht gezogen zu werden. Meiner Meinung nach sollte er gewinnen.“
Beeindruckende Bestmarke
Für Messi ist der Campeones Cup der vierte Titel mit Miami: 2023 gewann das Team den Leagues Cup, 2024 das Supporters Shield und im vergangenen Jahr im Finale gegen die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller den MLS Cup. Dieser Sieg berechtigte Miami zur Teilnahme am Campeones Cup. Es war übrigens die 49. Trophäe in seiner Karriere – eine beeindruckende Bestmarke!
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