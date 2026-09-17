Häfen-Zahlen belegen: „Der Kollaps beginnt jetzt!“

Rund 25 Prozent mehr U-Häftlinge innerhalb eines halbe Jahres

Denn die dringend notwendigen Umbau- und Sanierungsarbeiten in den Außenbereichen und im Herzstück der Anstalt sind zwar in vollem Gange, die zusätzliche Belastung jedoch massiv. Denn schon seit Jahren werden 50 Planstellen mehr gefordert, keine einzige ist bis jetzt hinzugekommen – trotz kontinuierlich steigender Häftlingszahlen! Alleine die Zahl der Untersuchungshäftlinge ist von März diesen Jahres bis jetzt um rund 25 Prozent gestiegen, der Gesamt-Belag an Häftlingen in diesem Grazer Gefängnis liegt bei aktuell 119 Prozent!