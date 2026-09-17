Andi Herzog: „Jetzt muss ich noch zum Bankomaten“

Andi Herzog trainierte voller Begeisterung eine U9-Truppe, verkühlte sich beim Abschlussspiel und musste dann auch noch schnell zum Bankomaten.
Die Augen waren groß, die Aufregung war noch größer bei den Kindern der U9 des SC Brunn am Gebirge. Ein Training mit Andreas Herzog steht nicht alle Tage am Stundenplan.
Die Jungkicker hatten mit ihrem Video die „Mäcci Nachwuchsflanke“ gewonnen. „Wir haben sehr viele Einsendungen bekommen, eine kreativer als die andere. Die Auswahl fiel uns schwer. Aber das Video von Brunn war bombastisch“, erklärte McDonald’s Österreich-Chefin Ellen Staudenmayer.
„Fehler“ von Herzog
Herzog ging in seiner Rolle voll auf. „Es macht immer viel Spaß, mit Kindern zu trainieren. Im Profibereich zählen nur die nackten Resultate, das hat auch seinen Reiz, aber wenn man das Funkeln in den Augen der Kinder sieht ...“ Doch der 58-Jährige machte ausgerechnet bei der letzten Übung einen „Fehler“. „Ich habe gesagt, wenn sie mir ein Tor schießen, bekommen alle ein Eis.“ Und es traf einer. „Genau neben die Stange - jetzt muss ich noch schnell zum Bankomaten fahren.“
Die Kids waren begeistert. „Das Highlight war das Toreschießen mit Andi“, strahlte Noah. Felix meinte: „Hoffentlich haben wir einiges gelernt – damit wir viele Spiele gewinnen. Es hat sich ausgezahlt.“
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