Andi Herzog: „Jetzt muss ich noch zum Bankomaten“

„Fehler“ von Herzog

Herzog ging in seiner Rolle voll auf. „Es macht immer viel Spaß, mit Kindern zu trainieren. Im Profibereich zählen nur die nackten Resultate, das hat auch seinen Reiz, aber wenn man das Funkeln in den Augen der Kinder sieht ...“ Doch der 58-Jährige machte ausgerechnet bei der letzten Übung einen „Fehler“. „Ich habe gesagt, wenn sie mir ein Tor schießen, bekommen alle ein Eis.“ Und es traf einer. „Genau neben die Stange - jetzt muss ich noch schnell zum Bankomaten fahren.“