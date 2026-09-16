Mann mit Stichverletzung auf der Straße entdeckt

Ein 26-Jähriger ist Mittwochfrüh in Wien-Wieden mit einer Stichverletzung gefunden worden. Der Mann war nicht ansprechbar und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
Gegen 8.30 Uhr wurden Polizisten in die Argentinierstraße im 4. Bezirk gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte einen 26-Jährigen mit einer Stichverletzung vor. Die Berufsrettung Wien war zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort und versorgte den Schwerverletzten notfallmedizinisch.
Verletzter war nicht ansprechbar
Der 26-Jährige war laut Polizei nicht ansprechbar und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu der Verletzung kam und wer dafür verantwortlich sein könnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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