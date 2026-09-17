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34. Runde in Folge

Die Pullenale ist zurück: Kultur erobert die Stadt

Burgenland
17.09.2026 11:00
Kultur vor der Haustür: Die 34. Pullenale verwandelt Oberpullendorf an sechs Schauplätzen in ...
Kultur vor der Haustür: Die 34. Pullenale verwandelt Oberpullendorf an sechs Schauplätzen in eine vielfältige Kulturbühne, um die Stadt von einer neuen Perspektive kennenzulernen.(Bild: Stadtgemeinde Oberpullendorf)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Wenn Musik aus dem Rathaus erklingt, Literatur auf Kunst trifft und ungewöhnliche Schauplätze zur Bühne werden, ist in Oberpullendorf wieder Pullenale-Zeit. Das beliebte Kulturfestival geht heuer in seine 34. Runde und bringt mit acht Veranstaltungen jede Menge Abwechslung in die Stadt.

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Oberpullendorf ist wieder im Kultur-Fieber! Rathaus, Kino, Stadtbibliothek, Kirche und Schulen verwandeln sich in den kommenden Wochen in lebhafte Bühnen. Kultur findet damit nicht irgendwo statt, sondern mitten im Leben der Stadt.

Gemeinsames Kulturprojekt
„Die Pullenale ist ein gemeinsames Kulturprojekt von Oberpullendorf“, betont Stadträtin Eva Maria Kneisz. Möglich macht das Festival das Zusammenspiel von Vereinen, Institutionen, Künstlern sowie zahlreichen engagierten Helfern. Das Programm setzt heuer bewusst auf Abwechslung: Musik trifft auf Literatur, bildende Kunst auf Musical. Bekannte Namen stehen neben regionalen Talenten. Mit dabei sind unter anderem Jutta Treiber, Phiora, Nadine Kappacher sowie das Kollektiv „butz&reinecke“. Gerade das regionale Kulturschaffen spielt für Kneisz eine wichtige Rolle.

Stadträtin Eva Maria Kneisz, Bürgermeister Johann Heisz, Lisa Seidl, J. Rene Radostics und ...
Stadträtin Eva Maria Kneisz, Bürgermeister Johann Heisz, Lisa Seidl, J. Rene Radostics und Stefan Blagusz blicken voller Spannung in die kommende Pullenale-Zeit.(Bild: Stadtgemeinde Oberpullendorf)
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„Wir haben in Oberpullendorf und in unserer Region unglaublich viele kreative Menschen“

Stadträtin Eva Maria Kneisz

Die Pullenale soll zeigen, was direkt vor der eigenen Haustür entsteht. Musikalische Zeitreise und vieles mehr Für Kneisz ist das Miteinander das „Herzstück der Pullenale“. Seit 34 Jahren hat sich vieles verändert, die Grundidee ist jedoch geblieben: Kultur nach Oberpullendorf bringen, Menschen zusammenführen und heimischem Kulturschaffen Raum geben. Eine musikalische Zeitreise macht am Freitag mit „Hie und Dauo Musi“ unter der Leitung von Gottfried Putz im Rathaus-Festsaal den Auftakt.

Abwechslungsreiches Programm steht bevor
Vom 18. September bis 25. November wird somit ganz Oberpullendorf zur Bühne. Wer sich auf die verschiedenen Schauplätze und Kulturformen einlässt, erlebt nicht nur Veranstaltungen, sondern begegnet Menschen und entdeckt die Stadt aus einer neuen Perspektive.

Vanessa Wittmann

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