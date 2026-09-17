Die Pullenale ist zurück: Kultur erobert die Stadt

Die Pullenale soll zeigen, was direkt vor der eigenen Haustür entsteht. Musikalische Zeitreise und vieles mehr Für Kneisz ist das Miteinander das „Herzstück der Pullenale“. Seit 34 Jahren hat sich vieles verändert, die Grundidee ist jedoch geblieben: Kultur nach Oberpullendorf bringen, Menschen zusammenführen und heimischem Kulturschaffen Raum geben. Eine musikalische Zeitreise macht am Freitag mit „Hie und Dauo Musi“ unter der Leitung von Gottfried Putz im Rathaus-Festsaal den Auftakt.