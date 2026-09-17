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In Bad Sauerbrunn

Aus der Residenz wird SeniorenWohnen Rosengarten

Burgenland: Wirtschaft
17.09.2026 09:00
Der Umbau im Inneren erfolgt in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt.
Der Umbau im Inneren erfolgt in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Der ehemaligen Seniorenresidenz in Bad Sauerbrunn wird neues Leben eingehaucht. Auf dem Areal sind 25 Kleinwohnungen, 7 Bungalows und 35 betreubare Wohnungen für Ältere geplant. Die Bauarbeiten sollen Ende 2029 abgeschlossen sein.

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Seit fast drei Jahren steht das denkmalgeschützte Gebäude im Kurort nach einer Insolvenz leer. Die ehemalige Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft muss sich wegen betrügerische Krida und grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vor Gericht verantworten. Drei Verhandlungstage sind absolviert, das Urteil steht aus. Es gilt die Unschuldsvermutung.

OSG und Gemeinde planen gemeinsam
Bereits vor sieben Jahren hatte die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) ein knapp 3000 Quadratmeter großes Grundstück westlich der Seniorenresidenz Rosengarten erworben, um dort eine Reihenhausanlage zu errichten. Diese Idee wurde nie verwirklicht. Nun entstand gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Hutter der Plan, die Fläche für ein seniorengerechtes Wohnprojekt zu nutzen. „Vor wenigen Wochen wurde das rund 6000 Quadratmeter große Areal der Seniorenresidenz im Baurechtsweg von uns erworben“, sagt OSG-Obmann Alfred Kollar. „Damit stehen insgesamt knapp 9000 Quadratmeter für die Entwicklung zur Verfügung.“

Die Masterminds: Architekt Reithofer, Bürgermeister Hutter und OSG-Obmann Kollar (v. li.).
Die Masterminds: Architekt Reithofer, Bürgermeister Hutter und OSG-Obmann Kollar (v. li.).(Bild: Reinhard Judt)

Höhe der Kosten ungewiss
Bis Ende 2029 soll das Projekt „SeniorenWohnen Rosengarten“ umgesetzt sein. Mit der Planung wurde burgenländische Architekt Norbert Reithofer vom „Team Plankraft“ betraut. „Was das Projekt konkret kosten wird, können wir derzeit noch nicht sagen“, so Kollar. „Wir sind ja erst am Beginn der Planungsphase.“

Drei unterschiedliche Angebote für Senioren
Das Hauptgebäude der ehemaligen Residenz Rosengarten wird in eine moderne Senioren-Wohngemeinschaft verwandelt. Geplant sind rund 25 Kleinwohnungen sowie mehrere Gemeinschaftsräume. Auf den Nachbargrundstücken entstehen 7 barrierefreie Seniorenbungalows mit kleinen Eigengärten sowie 35 betreubare Wohnungen mit 45 bis 60 Quadratmeter Wohnfläche.

„Selbstständigkeit steht im Mittelpunkt“
Ausdrücklich betont wurde am Mittwoch bei der Präsentation, „dass es sich nicht um ein Pflegeheim handelt“. Im Mittelpunkt stünde „die Selbstständigkeit der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner, die bei Bedarf Betreuungs- und Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen können“.

Ortschef Hutter pries vor allem die Top-Lage: „Der neue Wohnraum entsteht mitten in Bad Sauerbrunn. Kurzentrum und Kurpark liegen in unmittelbarer Nähe. Auch die Bahn ist nur 100 Meter entfernt.“

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