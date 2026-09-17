Aus der Residenz wird SeniorenWohnen Rosengarten

OSG und Gemeinde planen gemeinsam

Bereits vor sieben Jahren hatte die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) ein knapp 3000 Quadratmeter großes Grundstück westlich der Seniorenresidenz Rosengarten erworben, um dort eine Reihenhausanlage zu errichten. Diese Idee wurde nie verwirklicht. Nun entstand gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Hutter der Plan, die Fläche für ein seniorengerechtes Wohnprojekt zu nutzen. „Vor wenigen Wochen wurde das rund 6000 Quadratmeter große Areal der Seniorenresidenz im Baurechtsweg von uns erworben“, sagt OSG-Obmann Alfred Kollar. „Damit stehen insgesamt knapp 9000 Quadratmeter für die Entwicklung zur Verfügung.“