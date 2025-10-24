Vorchdorf: Oberst plötzlich kein Verdächtiger mehr

100 Polizisten rückten an, Hubschrauber kreisten in der Luft – und jetzt das: Die Staatsanwaltschaft Wels stellt die Ermittlungen gegen den Bundesheer-Oberst ein, der im Fall Vorchdorf als Rädelsführer galt. Doch hinter der „Übung“ von Waffenfreunden auf einem Bauernhof steckt mehr, als bisher bekannt war. Die „Krone“ kennt neue Details.