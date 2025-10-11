Großer Cobra-Einsatz auf Bauernhof in Vorchdorf

Großalarm gab es am Samstagnachmittag in der Gemeinde Vorchdorf im Salzkammergut. Die Polizei wurde alarmiert, dass in der Ortschaft Adlhaming ein Mann mit einem Gewehr gesichtet worden sei. Ein Großaufgebot von Spezialkräften der Cobra aus Oberösterreich und Salzburg wurden an den Verdachtsort gerufen. Die anrückenden Elitepolizisten kamen mit Spezialfahrzeugen. Ein Landwirt behauptete, Schüsse wahrgenommen zu haben.