„Ich habe erst die Wäsche von China gewaschen und bin schon am Kofferpacken für Marokko“, erklärte der Motorrad-Rallyefahrer Tobias Ebster. Im Dahaidao-Rennen in China feierte der Zillertaler gleich zwei Etappensiege für die erst 2024 gegründete Motorradmarke ZXMoto. „Wir haben dort echt Geschichte geschrieben“, berichtet der 28-Jährige aufgeregt von seinem Abenteuer: „Meine Aufgabe war es nur, das Bike unter Wettkampfbedingungen zu testen. Mit Top-Platzierungen oder Siegen hätten wir nicht gerechnet.“

Ebenso unerwartet war der anschließende Rummel um seine Person: „Da war dann richtig was los, überall wurden Fotos gemacht und Autogramme verteilt – das war ganz ungewohnt“, verriet das Motorrad-Ass.