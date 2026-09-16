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„Wir haben dort echt Geschichte geschrieben“

Sport-Mix
16.09.2026 07:00
Tobias Ebster (m.) bei seinem 2. Etappensieg mit der neuen Marke.
Tobias Ebster (m.) bei seinem 2. Etappensieg mit der neuen Marke.(Bild: Tobias Ebster)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Der Tiroler Tobias Ebster hat bei der Marke ZXMoto einen mehrjährigen Werksfahrervertrag unterschrieben. Gleich bei seinen ersten Einsätzen feierte der 28-Jährige zwei Etappensiege. Nun geht es weiter nach Marokko wo die Generalprobe für die Rally Dakar im Jänner 2027 stattfinden soll.

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„Ich habe erst die Wäsche von China gewaschen und bin schon am Kofferpacken für Marokko“, erklärte der Motorrad-Rallyefahrer Tobias Ebster. Im Dahaidao-Rennen in China feierte der Zillertaler gleich zwei Etappensiege für die erst 2024 gegründete Motorradmarke ZXMoto. „Wir haben dort echt Geschichte geschrieben“, berichtet der 28-Jährige aufgeregt von seinem Abenteuer: „Meine Aufgabe war es nur, das Bike unter Wettkampfbedingungen zu testen. Mit Top-Platzierungen oder Siegen hätten wir nicht gerechnet.“

Ebenso unerwartet war der anschließende Rummel um seine Person: „Da war dann richtig was los, überall wurden Fotos gemacht und Autogramme verteilt – das war ganz ungewohnt“, verriet das Motorrad-Ass.

Marokko als Gradmesser
Mit seinem ZXMoto-Bike geht es samt Team nun zur Rallye du Maroc nach Agadir. „Dort geht es eigentlich nur weiter ums Testen. Die Konkurrenz wird dort um einiges stärker sein. Das ganz große Ziel ist aber die Rallye Dakar im Jänner“, sagt der Tiroler.

Ebster mit seinem neuen Bike.
Ebster mit seinem neuen Bike.(Bild: ZXMoto)

Auch seine heuer erlittenen Handverletzung ist ausgeheilt. „Da spüre ich eigentlich gar nichts mehr – nur wetterfühlig bin ich. Aber das kann ja helfen“, lachte Ebster.

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