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„Ist mir nicht egal“

Eklat: Aus für Macklemore auf Ed Sheerans Tour

Society International
16.09.2026 06:46
US-Rapper Macklemore war Ed Sheerans Tour-Support, zog mit politischen Äußerungen aber Ärger auf ...
US-Rapper Macklemore war Ed Sheerans Tour-Support, zog mit politischen Äußerungen aber Ärger auf sich. Jetzt nimmt der britische Popstar Stellung.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
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Von krone.at

Als Vor-Act von Ed Sheeran hat US-Rapper Macklemore mit „Free Palestine“-Rufen viele Fans vor den Kopf gestoßen, die sich Musik und keine politischen Äußerungen anhören wollten. Nach Protesten wurde er deswegen von der Tour ausgeschlossen. Jetzt äußert sich Sheeran erstmals selbst dazu.

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Der Ausschluss sei die Entscheidung des Tourveranstalters gewesen, nicht seine, schrieb der britische Singer-Songwriter auf Instagram. Er selbst habe in den vergangenen Tagen ausgiebig mit Vertretern der Veranstaltungsorte, dem Tourveranstalter und „Aktivisten auf beiden Seiten“ gesprochen, um eine Lösung zu finden, aber ohne Erfolg.

„Heißt nicht, dass es mir egal ist“
Er sei „entsetzt“ vom Nahost-Konflikt und dem Leid auf beiden Seiten, schrieb Sheeran weiter. „Ich habe meine persönliche Meinung zu diesem verheerenden Konflikt. Nur weil ich mich dazu nicht öffentlich äußere, heißt es nicht, dass ich diese nicht habe, und es heißt auch nicht, dass es mir egal ist“.

Zitat Icon

Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, wer am lautesten schreit, wird sich nie etwas ändern.

Ed Sheeran

Bild: AP/Andy Kropa

Er respektiere es, dass Macklemore sich laut für das starkmache, woran er glaube, so Sheeran weiter. Er selbst habe aber für sich entschieden, seine Auftritte nicht für politische Meinungsäußerungen zu nutzen - vor allem, weil unter seinen Zuschauern viele jungen Menschen, darunter auch Kinder, von überall her seien, und er für diese einen „Ort der Sicherheit und Zuflucht“ schaffen wolle. „Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, wer am lautesten schreit, wird sich nie etwas ändern.“

Petition gegen Macklemore
Zuvor hatte Macklemore mitgeteilt, dass „Ed Sheeran und sein Team“ ihn aus der Tour gestrichen hätten. Laut Medienberichten hatte der 43-Jährige auf Konzerten etwa gesagt: „Einer der Gründe, warum ich bei dieser Tour mitmachen wollte, war, dass ich hier auf Bühnen und in Stadien in ganz Amerika stehen und zwei Worte sagen kann, die mir sehr am Herzen liegen: Free Palestine.“ Die Organisation Israeli-American Council (IAC) hatte daraufhin eine Petition gestartet, in der sie Sheeran dazu aufrief, den Rapper auf seiner Tour nicht weiter auftreten zu lassen.

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Andere Acts verzichten auf Support
Nach der Entscheidung gegen Macklemore kündigten mehrere Musiker am Dienstag an, nicht mehr als Support-Acts auf der Sheeran-Tour auftreten zu wollen. „Künstler dürfen nicht zum Schweigen gebracht werden, wenn sie ihre Stimme für Unterdrückte erheben“, schrieb etwa der Musiker Finneas O‘Connell, auch bekannt als enger Wegbegleiter seiner Schwester Billie Eilish, auf Instagram. Sheeran ist mit seiner „Loop“-Tour noch bis November in den USA unterwegs, danach sind Konzerte in Mexiko und Südamerika angesetzt.

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