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Marterbauer wieder als Klimaminister unterwegs

Innenpolitik
16.09.2026 06:58
Der Finanzminister im Gespräch mit Wissenschaftlern
Der Finanzminister im Gespräch mit Wissenschaftlern(Bild: Florian Schroetter/BKA)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die „Krone“ hat Finanzminister Markus Marterbauer kürzlich als „heimlichen Klimaminister“ tituliert. Nun war der aktuell beliebteste SPÖ-Minister wieder als solcher unterwegs. Er traf namhafte KlimaökonomInnen zum Austausch. Darunter die Wissenschafterin des Jahres 2024 Sigrid Stagl.

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Bereits seiner Budgetrede im Juli des heurigen Jahres hat Finanzminister Marterbauer auf den zentralen Stellenwert der Klimapolitik hingewiesen. Die Klimakrise gehöre zu den gefährlichsten Bedrohungen des Wohlstandes.

„Zur Eindämmung der Risiken brauchen wir dringende Maßnahmen in zwei Bereichen: Zum ersten in der Klimawandelanpassung und zum zweiten in der Senkung der Emissionen an Treibhausgasen. Wir haben in beiden Bereichen dringenden Handlungsbedarf. Österreich soll Vorzeigeland.“

Es wurde unter anderem über das Klimagesetz gesprochen
Es wurde unter anderem über das Klimagesetz gesprochen(Bild: Florian Schroetter/BKA)

Klimapolitik sei auch Standortpolitik. „Klimaschutz ist nicht standortscädlich, sondern das Gegenteil. Es werden diejenigen Unternehmen langfristig profitieren und die erfolgreichsten sein, die ihre Produktion möglichst rasch auf Klimaneutralität umstellen. Politik muss dabei unterstützen, nicht bremsen.“

Die Kritik von IV und Wirtschaftsbund am Klimagesetz sei nicht nachvollziehbar, zumal viele Unternehmer von IV und WKÖ schon viel weiter seien und so schnell wie möglich in Richtung Klimaneutralität umsatteln wollen.

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Bis Ende nächsten Jahres wird der Klimafahrplan zum Klimaschutzgesetz erarbeitet. Das Finanzministerium ist eines der beteiligten Ministerien bei der Erstellung. Dem Minister hat sich vor diesem Hintergrund mit KlimaökonomIen von der TU Wien und Uni Graz, der WU Wien, IHS und Complexity Science Hub Vienna ausgetauscht.

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