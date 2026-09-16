Marterbauer wieder als Klimaminister unterwegs

Bis Ende nächsten Jahres wird der Klimafahrplan zum Klimaschutzgesetz erarbeitet. Das Finanzministerium ist eines der beteiligten Ministerien bei der Erstellung. Dem Minister hat sich vor diesem Hintergrund mit KlimaökonomIen von der TU Wien und Uni Graz, der WU Wien, IHS und Complexity Science Hub Vienna ausgetauscht.