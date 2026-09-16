Schwaz hat genug vom Herumgurken im Keller

Die Auslosung war richtig heftig für die Schwazer Handballer. Erst Meister Vöslau, dann der Cupsieger Krems und danach einer der Mitfavoriten. „Es hätte auch sein können, dass wir nach drei Spielen ohne Punkte dastehen“, sagte Nationalteamspieler Michael Miskovez. Stattdessen dürfen sich die Silberstädter nun „Meister- und Cupsieger-Besieger“ nennen – und haben auch mit Bärnbach/Köflach noch eine Rechnung offen. Am Ende des Grunddurchgangs der vergangenen Saison schnappten die Steirer den Tirolern gerade noch den Viertelfinal-Platz weg.