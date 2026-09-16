Stadt spart Steuergeld, weil sie die Umwelt schont

Wenn im Kindergarten in der Mödlinger Lerchengasse bisher das Licht aufgedreht wurde, begannen der Stromzähler und die Kosten zu laufen. Jetzt nur noch ersterer. Denn mittlerweile wird der Energiebedarf über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes gedeckt. „Damit gewinnen sechs unserer neun Kindergärten bereits Sonnenstrom“, freut sich Bürgermeisterin Silvia Dechsler (SPÖ): „So konnten die Energiekosten für die Stadt deutlich gesenkt werden.“