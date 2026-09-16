Stadt spart Steuergeld, weil sie die Umwelt schont

Investitionen in die Energieversorgung schonen Umwelt und Stadtfinanzen. Das zeigen aktuelle Projekte in Mödling. Denn durch die ökologische Umrüstung kommunaler Einrichtungen konnten Kosten gesenkt werden.
Wenn im Kindergarten in der Mödlinger Lerchengasse bisher das Licht aufgedreht wurde, begannen der Stromzähler und die Kosten zu laufen. Jetzt nur noch ersterer. Denn mittlerweile wird der Energiebedarf über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes gedeckt. „Damit gewinnen sechs unserer neun Kindergärten bereits Sonnenstrom“, freut sich Bürgermeisterin Silvia Dechsler (SPÖ): „So konnten die Energiekosten für die Stadt deutlich gesenkt werden.“
Umrüstung geht weiter
Und weitere Anlagen sind in Planung: Nächstes Jahr werden der Kindergarten in der Eisentorgasse sowie die Volksschulen in der Lerchengasse und am Hyrtlplatz umgerüstet, kündigt Energiebeauftragter Daniel Rotter an.
„Raus aus Gas“
Klimafreundlich geduscht wird jetzt im Sportzentrum der Stadt. Denn die 32 Jahre alte Gasheizung wurde durch Fernwärme ersetzt. „Dadurch können jährlich 21 Tonnen CO2 eingespart werden“, betont Vizebürgermeister Rainer Praschak (Grüne). Und in der benachbarten Dreifachturnhalle senkt eine neue Lüftungsanlage die Energiekosten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.