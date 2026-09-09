Weitere 1608 Parkplätze mit PV-Anlagen überdacht

Das Land Niederösterreich fördert die Errichtung von Photovoltaik. Aus diesem Grund werden jetzt 1.608 versiegelte Stellplätze mit einer PV-Anlage überdacht. „Klimaschutz mit Hausverstand“ wie es Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf nennt.
Neue PV-Überdachungen werden unter anderem vor dem Florian-Berndl-Bad in Bisamberg, in Korneuburg, Wr. Neustadt, Deutsch-Wagram und St. Valentin errichtet. Stephan Pernkopf sagt ganz klar: „Ich will möglichst viele Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen. Mit den neuen Projekten sind es dann insgesamt bereits 6.100 Parkplätze in ganz Niederösterreich, die eine Leistung von 21 Megawatt bringen werden.“
Unser Bundesland ist die Ökostromlokomotive Österreichs. Aus Liebe zum Land wollen wir unsere Heimat unabhängiger von Energieimporten machen.
Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf
Unabhängigkeit von Importen
Weitere Projekte sollen unter anderem in Böheimkirchen, Langschlag, Vösendorf, Ziersdorf und Gmünd umgesetzt werden. „Wir wollen unsere Heimat unabhängiger von Energieimporten, beispielsweise aus Russland oder dem arabischen Raum machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen. Die nachhaltige und krisenfeste Energieversorgung ist der beste Weg für Land und Zukunft.“
Bis zu 1000 Euro Förderung pro Kilowattpeak
Die Landesförderung für PV-Überdachungen beträgt bis zu 1000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdachen.
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