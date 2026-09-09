Weitere 1608 Parkplätze mit PV-Anlagen überdacht

Neue PV-Überdachungen werden unter anderem vor dem Florian-Berndl-Bad in Bisamberg, in Korneuburg, Wr. Neustadt, Deutsch-Wagram und St. Valentin errichtet. Stephan Pernkopf sagt ganz klar: „Ich will möglichst viele Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen. Mit den neuen Projekten sind es dann insgesamt bereits 6.100 Parkplätze in ganz Niederösterreich, die eine Leistung von 21 Megawatt bringen werden.“