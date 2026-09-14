56.212 Kids drücken im Ländle wieder die Schulbank

Auch die SPÖ spart nicht mit deutlichen Worten. Bildungssprecherin Manuela Auer bezeichnet den Schritt als kurzsichtige „Pfennigfuchser-Politik“ auf dem Rücken der Familien. „ÖVP und FPÖ riskieren, dass noch weniger Kinder die Möglichkeit haben werden, eine Ganztagesschule zu besuchen.“ Auch Auer betont, dass man die bevorstehende Bundesreform hätte abwarten müssen, statt bestehende Strukturen vorschnell zu schwächen.