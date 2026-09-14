Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start ins neue Jahr

56.212 Kids drücken im Ländle wieder die Schulbank

Vorarlberg
14.09.2026 17:00
5578 Mädchen und Buben hatten am Montag in Vorarlberg ihren ersten Schultag.
5578 Mädchen und Buben hatten am Montag in Vorarlberg ihren ersten Schultag.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit dem Ende der Sommerferien herrscht in Vorarlbergs Klassenzimmern wieder Leben: Mehr als 56.000 Schülerinnen und Schüler sowie über 7000 Pädagogen starten in das Schuljahr 2026/27. Neben dem demografischen Wandel sorgt zum Schulauftakt vor allem die politische Debatte um die Ganztagsbetreuung für Gesprächsstoff.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Insgesamt 56.212 Kinder und Jugendliche sowie 7019 Pädagoginnen und Pädagogen haben am Montag den Schulbetrieb im Ländle aufgenommen. Für 5578 Taferlklassler beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt – das sind  um 179 Kinder weniger als noch im Schuljahr zuvor. Bildungsdirektor Heiko Richter sieht in diesem Rückgang den spürbaren demografischen Wandel im Land widergespiegelt.

Breites Ganztagsangebot, aber Kürzung bei verschränkten Klassen
Das Thema Nachmittagsbetreuung bleibt ein zentraler Pfeiler der Vorarlberger Bildungslandschaft: An 169 Pflichtschulen steht für mehr als 14.100 Mädchen und Buben ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit. An zehn Standorten werden zudem 42 verschränkte Ganztagsklassen geführt, bei denen sich Unterricht und Freizeitaktivitäten flexibel über den achtstündigen Schultag abwechseln.

Die Landesregierung fährt die Zusatzförderung zurück – laut Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) eine pragmatische Entscheidung: „Die höhere Förderung hat keine Wirkung gezeigt.“ Im Gegenteil sei die Zahl der verschränkten Ganztagsklassen trotz der finanziellen Anreize zuletzt gesunken.

Kritik der Opposition an 70.000-Euro-Einsparung
Die Entscheidung der schwarz-blauen Landesregierung stößt bei der Opposition auf heftigen Widerstand, da den betroffenen Schulen im neuen Schuljahr insgesamt 70.000 Euro fehlen werden.

Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink.
Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Kritik kommt unter anderem von den Neos. „Schöbi-Fink kürzt Ganztagsklassen kaputt! Wer mitten in der Planung kurzfristig die Rahmenbedingungen verändert, gefährdet genau jene bestehenden Standorte, die dieses Modell mit viel Engagement überhaupt noch anbieten“, ärgert sich Bildungssprecherin Katharina Fuchs. Es sei der falsche Weg, ausgerechnet funktionierende Standorte finanziell zu belasten, während man auf eine angekündigte Dienstrechtsreform des Bundes wartet.

Auch die SPÖ spart nicht mit deutlichen Worten. Bildungssprecherin Manuela Auer bezeichnet den Schritt als kurzsichtige „Pfennigfuchser-Politik“ auf dem Rücken der Familien. „ÖVP und FPÖ riskieren, dass noch weniger Kinder die Möglichkeit haben werden, eine Ganztagesschule zu besuchen.“ Auch Auer betont, dass man die bevorstehende Bundesreform hätte abwarten müssen, statt bestehende Strukturen vorschnell zu schwächen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.09.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 20°
Symbol wolkig
Bludenz
15° / 24°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
15° / 23°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
15° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
111.052 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
98.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
94.306 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1751 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1247 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
969 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Mehr Vorarlberg
Start ins neue Jahr
56.212 Kids drücken im Ländle wieder die Schulbank
15 Monate Lieferzeit
Neues Rüstlöschfahrzeug für die Feuerwehr Dornbirn
Bilanz in Dornbirn
Herbstmesse: Weniger Fläche, gleiche Besucherzahl
350.000 Euro Schulden
Konkurs wegen gescheiterter Firmenübernahme
Baum kappte Verbindung
Hunderte Haushalte ohne Stromversorgung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf