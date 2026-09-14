Neues Rüstlöschfahrzeug für die Feuerwehr Dornbirn

Das aus dem Jahr 1994 stammende Universallöschfahrzeug der Dornbirner Florianijünger wird durch ein hochmodernes Rüstlöschfahrzeug ersetzt. Der Neuzugang wird im Feuerwehrhaus Hatlerdorf stationiert sein.
Das neue, allradgetriebene Fahrzeug bietet Platz für bis zu neun Feuerwehrleute und ist für ein extrem breites Einsatzspektrum gerüstet. Neben einem 2000-Liter-Löschwassertank und einer leistungsfähigen Pumpe verfügt es über eine Seilwinde für Bergungsarbeiten sowie einen Lichtmast. Damit sind die Florianis nicht nur für Brände, Unwetter und Hochwasser gerüstet, sondern auch für schwere Verkehrsunfälle.
Schnellere Reaktionszeiten im Süden der Stadt
Die Bestellung des geförderten Fahrzeugs erfolgt noch im Jahr 2026, die Auslieferung ist nach einer rund 15-monatigen Lieferzeit für 2028 geplant. Mit der Neuanschaffung ändern sich auch die Aufgaben der Dornbirner Feuerwehren: Bereits ab Herbst 2026 werden die Florianijünger im Feuerwehrhaus Hatlerdorf kleinere Einsätze im Dornbirner Süden selbstständig übernehmen. Damit müssen die Einsatzkräfte nicht erst in die Zentrale einrücken, wertvolle Zeit wird gewonnen.
„Unsere Feuerwehr muss sich im Einsatz auf eine moderne und verlässliche Ausrüstung verlassen können. Mit dem neuen Fahrzeug ersetzen wir ein mehr als 30 Jahre altes Einsatzfahrzeug und stärken gleichzeitig den Standort Hatlerdorf. Das verbessert die Einsatzmöglichkeiten im Süden unserer Stadt und kommt damit unmittelbar der Sicherheit der Dornbirner Bevölkerung zugute“, resümierte Bürgermeister Markus Fäßler.
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