Neues Rüstlöschfahrzeug für die Feuerwehr Dornbirn

Schnellere Reaktionszeiten im Süden der Stadt

Die Bestellung des geförderten Fahrzeugs erfolgt noch im Jahr 2026, die Auslieferung ist nach einer rund 15-monatigen Lieferzeit für 2028 geplant. Mit der Neuanschaffung ändern sich auch die Aufgaben der Dornbirner Feuerwehren: Bereits ab Herbst 2026 werden die Florianijünger im Feuerwehrhaus Hatlerdorf kleinere Einsätze im Dornbirner Süden selbstständig übernehmen. Damit müssen die Einsatzkräfte nicht erst in die Zentrale einrücken, wertvolle Zeit wird gewonnen.