Hunderte Haushalte ohne Stromversorgung

Für ein Mini-Blackout sorgte in Vorarlberg am Montagmorgen ein Baum, der eine Stromleitung beschädigte. Die Reparaturarbeiten liefen umgehend an.
Der Start in die neue Woche wurde für einige hundert Haushalte in Bildstein und Schwarzach zur Herausforderung: Ein Stromausfall sorgte ab circa 6.20 Uhr dafür, dass vorerst mal nichts mehr ging. Grund für die Panne war ein Baum, der auf eine Leitung gestürzt war.
In 265 Haushalten blieb es dunkel. Die Verantwortlichen bemühten sich um eine rasche Behebung des Ausfalls, was auch gelang. Um 7 Uhr waren 220 Haushalte wieder mit Strom versorgt, um 8 Uhr dann auch die restlichen.
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