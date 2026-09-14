Konkurs wegen gescheiterter Firmenübernahme

Über der „MAFM Holding GmbH“ mit Sitz in Dornbirn (Vorarlberg) kreist der Pleitegeier. Einziger Zweck des Unternehmens war es, eine Firmenübernahme abzuwickeln. Als diese scheiterte, wurde eine empfindliche Strafe verhängt.
Über das Vermögen der „MAFM Holding GmbH“ in Dornbirn wurde – auf Eigenantrag – am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Die Umstände der Pleite sind ungewöhnlich. Das Unternehmen steht mit 350.000 Euro in der Kreide, Arbeitnehmer sind nicht betroffen, es gibt nur einen Gesellschafter und einen Geschäftsführer.
Der einzige Zweck der „"MAFM Holding GmbH“ war die Abwicklung einer Unternehmensübernahme. Diese ist gescheitert. Daraus resultierte eine Vertragsstrafe in Höhe von 350.000 Euro – in weiterer Folge ist die Zahlungsunfähigkeit eingetreten, wie der KSV1870 berichtet.
Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Bernhard Ess aus Feldkirch bestimmt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 22. Oktober anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung geht am 5. November am Landesgericht Feldkirch über die Bühne.
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