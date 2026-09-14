Konkurs wegen gescheiterter Firmenübernahme

Über das Vermögen der „MAFM Holding GmbH“ in Dornbirn wurde – auf Eigenantrag – am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Die Umstände der Pleite sind ungewöhnlich. Das Unternehmen steht mit 350.000 Euro in der Kreide, Arbeitnehmer sind nicht betroffen, es gibt nur einen Gesellschafter und einen Geschäftsführer.