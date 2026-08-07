Ländle-Polizei nahm neun Jugendliche fest

Nach einem Einbruch in Bludenz (Vorarlberg) konnte die Polizei Dienstagfrüh sechs Verdächtige dingfest machen. Die jungen Männer im Alter von 13 bis 20 Jahren sollen für zahlreiche Delikte verantwortlich sein, wenige Stunden später wurden zwei weitere Burschen verhaftet. Auch in Dornbirn hat die Polizei einem jungen Kriminellen das Handwerk gelegt.