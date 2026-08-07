Ländle-Polizei nahm neun Jugendliche fest

Nach einem Einbruch in Bludenz (Vorarlberg) konnte die Polizei Dienstagfrüh sechs Verdächtige dingfest machen. Die jungen Männer im Alter von 13 bis 20 Jahren sollen für zahlreiche Delikte verantwortlich sein, wenige Stunden später wurden zwei weitere Burschen verhaftet. Auch in Dornbirn hat die Polizei einem jungen Kriminellen das Handwerk gelegt.
In den frühen Dienstagmorgenstunden gegen 2.25 Uhr klickten für sechs junge Männer nach einem Einbruch in ein Bludenzer Restaurant die Handschellen. Die Polizei konnte die Verdächtigen im Alter von 13 bis 20 Jahren unmittelbar nach der Tat stellen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden in der Folge mehrere Haftbefehle vollzogen. Ein 14-jähriger Syrer und ein 20-jähriger Österreicher, welche für eine Vielzahl an schweren Straftaten, vor allem Eigentums- und Gewaltdelikte, verantwortlich sein sollen, sind aufgrund einer Festnahmeanordnung in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert worden.
Zwei weitere Tatverdächtige, ein 15-jähriger Afghane sowie ein 17-jähriger Syrer, konnten in den darauffolgenden Tagen festgenommen werden.
14-jähriger Deutscher als Serientäter
In Dornbirn hat die Polizei ebenfalls einen jungen Straftäter geschnappt: Am Montagabend ist am Marktplatz ein 14-jähriger Deutscher verhaftet worden. Der Jugendliche soll trotz seines zarten Alters bereits zahlreiche Delikte begangen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.