Lebensgefahr im Wald: Wie Arbeiten sicher gelingen

Genauso wichtig wie die Schutzausrüstung ist das richtige Verhalten vor Ort: Wer im Wald arbeitet, sollte das niemals alleine tun und sich nicht unter Zeitdruck setzen. Bevor die Säge startet, gilt es die Umgebung zu checken – also Stolperfallen aus dem Weg zu räumen, auf lose Äste zu achten und einen freien Fluchtweg einzuplanen. Auch Abstand halten ist Pflicht. Rund um die Motorsäge braucht es mindestens zwei Meter Sicherheitszone, bei Baumfällungen muss der Gefahrenbereich sogar die eineinhalbfache Baumlänge messen. An Steilhängen ist das Arbeiten direkt über- oder untereinander tabu.