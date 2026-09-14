Reuthe: Pkw kracht beim Abbiegen in Gegenverkehr

Crash am Sonntag im Vorarlberger Reuthe (Bregenzerwald): Ein 38-jähriger Pkw-Lenker dürfte beim Abbiegen auf der L200 einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Der Mann zog sich Blessuren zu, die Insassen des zweiten Autos hatten Glück und blieben unverletzt.
Der 38-Jährige beabsichtigte, auf Höhe der Gemeindestraße Hof nach links in Fahrtrichtung Bezau einzubiegen. Beim Anfahren kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Polizei mitteilt.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Der Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung ins LKH Dornbirn eingeliefert. Die Insassen des zweiten Pkw, der 30-jährige Fahrzeuglenker und seine 27-jährige Beifahrerin, blieben glücklicherweise unversehrt.
Feuerwehr im Einsatz
An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ein bei beiden Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief jeweils negativ.
Neben dem Rettungsdienst stand die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 14 Mitgliedern im Einsatz. Weiters befand sich eine Streife der Polizeiinspektion Bezau mit zwei Beamten vor Ort.
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