Reuthe: Pkw kracht beim Abbiegen in Gegenverkehr

Ins Krankenhaus eingeliefert

Der Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung ins LKH Dornbirn eingeliefert. Die Insassen des zweiten Pkw, der 30-jährige Fahrzeuglenker und seine 27-jährige Beifahrerin, blieben glücklicherweise unversehrt.