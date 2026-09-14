Neuer Chef im Bregenzer Kommandogebäude

Die größte Baustelle für die Streitkräfte liegt für den Kommandanten allerdings im personellen Bereich. „Soldaten sind das, was wir in Zukunft brauchen werden. Viele Soldaten, auch für die Miliz.“ Höhere Gehälter oder mehr Freizeit alleine reichten für die Rekrutierung nicht aus. Dialer will daher gezielt den Kontakt zur Jugend und den Schulen suchen. „Ich möchte jungen Leuten sagen: Kommt‘s! Es ist nichts perfekt, auch das Militär nicht. Aber ihr könnt hier eine Erfahrung machen, die ihr nirgends sonst macht.“