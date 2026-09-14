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Herbstmesse: Weniger Fläche, gleiche Besucherzahl

Vorarlberg
14.09.2026 15:55
Bei der kommenden Herbstmesse wird es wohl weitere Neuerungen geben.
Bei der kommenden Herbstmesse wird es wohl weitere Neuerungen geben.(Bild: Udo Mittelberger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

30.000 Gäste, günstigere Ticketpreise und eine kompaktere Hallenaufteilung: Nach fünf Tagen liegen die Ergebnisse der 78. Herbstmesse vor. Das Leitungsteam um Messe-Geschäftsführer Nilly Nail zieht ein erstes Fazit und plant bereits Anpassungen für das kommende Jahr.

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Wer die 78. Herbstmesse im Dornbirner Messequartier besucht hat, traf auf ein gewohntes Bild – und dürfte dennoch den Wandel bemerkt haben. 220 Aussteller präsentierten sich auf rund 30.000 Quadratmetern Hallenfläche. Dass das Team die Fläche verkleinerte und zugleich die Ticketpreise senkte, bremste den Andrang nicht. Über 30.000 Menschen schlenderten an den fünf Messetagen durch die Hallen.

Testlauf für die Zukunft
„Über 30.000 Besucher zeigen, welche Bedeutung die Herbstmesse weiterhin als Treffpunkt für die Region hat“, betont Geschäftsführer Nilly Nail. Für ihn war die diesjährige Ausgabe vor allem ein Testlauf für die Zukunft. „Gleichzeitig hat diese erste Etappe deutlich gemacht, welche Angebote gut angenommen werden und wo wir nachschärfen müssen. Diese Erkenntnisse fließen direkt in die Planung für 2027 ein.“

Starke Bindung in der Region
Eine bei der Messe durchgeführte Besucherbefragung zeichnet ein klares Bild: Das Event lebt vor allem von Gästen aus der unmittelbaren Umgebung. 92 Prozent des Publikums reisten aus Vorarlberg an. Mehr als drei Viertel empfehlen das Format weiter, 84 Prozent planen bereits den nächsten Besuch. Mehr als die Hälfte vergab die Noten „Sehr gut“ oder „Gut“.

Auch das Freigelände war bei herrlichem Sonnenschein sehr gefragt.
Auch das Freigelände war bei herrlichem Sonnenschein sehr gefragt.(Bild: Udo Mittelberger)
Die engere Anordnung der Themenbereiche sorgte laut Ausstellern für gezieltere Gespräche an den ...
Die engere Anordnung der Themenbereiche sorgte laut Ausstellern für gezieltere Gespräche an den Ständen.(Bild: Udo Mittelberger)
Besonders die Holzwelten und eine Schau zur Entwicklung der Landtechnik kamen beim Publikum gut ...
Besonders die Holzwelten und eine Schau zur Entwicklung der Landtechnik kamen beim Publikum gut an.(Bild: Udo Mittelberger)
Gut besucht waren die Stände der Weinhändler.
Gut besucht waren die Stände der Weinhändler.(Bild: Udo Mittelberger)

Beim Messebesuch geht es den Vorarlbergern längst nicht mehr nur um Verträge oder Einkäufe. Rund 58 Prozent der Befragten nutzten die Hallen vor allem, um zu bummeln, Neues zu entdecken und Zeit zu verbringen. Gleichzeitig zeigen die Auswertungen auch, an welchen Stellschrauben gedreht werden könnte: Die meisten Gäste blieben zwischen zwei und vier Stunden auf dem Gelände. Reserven sahen die Befragten vor allem beim Angebot in der Gastronomie, bei der Gestaltung des Freigeländes und beim allgemeinen Erlebniswert.

Messe-Geschäftsführer Nilly Nail
Messe-Geschäftsführer Nilly Nail(Bild: Mathis Fotografie)

„Eine kompaktere Herbstmesse stellt andere Anforderungen an das Besuchserlebnis“, resümierte Projektleiterin Kathrina Treinen ein. „Wir müssen zusätzliche Gründe schaffen, länger zu bleiben – durch starke Themen, Programm, Begegnung und Aufenthaltsqualität.“ Die Verantwortlichen werten nun das Feedback der Besucher, die Rückmeldungen der Händler und die Finanzzahlen aus. Das Ziel ist eine umfassende Analyse für das kommende Jahr. „2026 war der erste Schritt“, resümiert Nail. „Was funktioniert, entwickeln wir weiter. Was nicht funktioniert, verändern wir.“

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