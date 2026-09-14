Herbstmesse: Weniger Fläche, gleiche Besucherzahl

Beim Messebesuch geht es den Vorarlbergern längst nicht mehr nur um Verträge oder Einkäufe. Rund 58 Prozent der Befragten nutzten die Hallen vor allem, um zu bummeln, Neues zu entdecken und Zeit zu verbringen. Gleichzeitig zeigen die Auswertungen auch, an welchen Stellschrauben gedreht werden könnte: Die meisten Gäste blieben zwischen zwei und vier Stunden auf dem Gelände. Reserven sahen die Befragten vor allem beim Angebot in der Gastronomie, bei der Gestaltung des Freigeländes und beim allgemeinen Erlebniswert.