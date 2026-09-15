„Kader mit 27 Mann ist Luxus! Bei mir waren‘s …“

Bei der Kader-Einberufung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick denkt Herbert Prohaska an seine Zeit als rot-weiß-roter Cheftrainer zurück. Die Anzahl an neuen und jungen Spielern überrascht „Schneckerl“ nicht, in seiner aktuellen Kolumne verrät er die Gründe dafür.