„Würden auch zu Fuß hingehen, wenn es nötig ist“

Die Basketballer des BC Vienna starten heute mit der Qualifikation für die Champions League in die neue Saison. Beim Ausscheidungsturnier in Bulgarien geht es gegen den griechischen Top-Klub Promitheas Patras. Ein Bruder eines NBA-Stars steht dort im Kader.
Schon am Samstag reiste die neu zusammengestellte Truppe des BC Vienna nach Samokov, etwa eine Autostunde südlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia. „Die FIBA schreibt das vor, dass die Mannschaft drei Tage vorher dort ist“, erklärt BC-Vorstand Petar Stazic. Er selbst reiste mit Bruder Stjepan erst am Montagabend an. Auch um Kosten zu sparen. „Wenn es nötig ist, würden wir auch zu Fuß hingehen“, scherzt er.
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