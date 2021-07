Spittal: Neuer Stadtteil entsteht am Gösser Areal

Biergarten und viele Grünflächen

Ebenfalls Platz geschaffen hat Messner für einen Biergarten: „Er soll an das alte Gösserbräu erinnern.“ Nicht zu vergessen die Allee, die zum Verweilen einladen soll. „Es wird viel Grünfläche geben“, betont Messer. Das Vorhaben wird in zwei Bauphasen aufgeteilt. „Auf dem Grundstück, das für die zweite Baustufe vorgesehen ist, gibt es drei bewohnte Häuser, die etwas später revitalisiert werden“, so Messner: „Die zehn Bewohner können natürlich bleiben.“