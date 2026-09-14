Harley-Davidson-Ikone als Kärnten-Botschafter

Die letzten Harleys rollen heute aus Kärnten, doch die nächste European Bike Week ist für viele Fans gedanklich schon fix eingeplant. Auch Harley-Davidson-Ikone Bill Davidson nimmt besondere Erinnerungen mit – und eine originale Kärntner Lederhose.
Das Harley-Davidson-Treffen ist seit Jahren ein Fixpunkt für Fans der Kultmarke und gilt als größtes Treffen Europas. Auch die Spitze des Motorradherstellers ließ sich das Spektakel heuer nicht entgehen. Bill Davidson, Urenkel des Harley-Davidson-Gründers und Ikone der Marke, reiste gemeinsam mit dem neuen CEO Artie Starrs und weiteren Harley-Repräsentanten nach Kärnten.
Kärntner Tracht bei Bike-Ikone beliebt
Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner kam das Gespräch auch auf die Kärntner Tracht. Dabei stellte sich heraus, dass Davidson eine besondere Verbindung zur Lederhose hat.
„Bill hat mir erzählt, dass er bereits als Kind von seiner Großmutter eine Lederhose aus der Region geschenkt bekommen hat. Erst mit den Jahren hat er verstanden, welche Bedeutung die Tracht hat. Er hat mir erzählt, dass er sich deshalb nun wieder eine Lederhose kaufen möchte“, so Ehrenbrandtner.
Zum Einkauf kam es dann allerdings gar nicht erst. Ehrenbrandtner überreichte Davidson gemeinsam mit dem Trachten-Ikone Thomas Rettl eine originale Kärntner Lederhose. Damit nimmt die Harley-Ikone nicht nur Erinnerungen mit nach Hause, sondern auch ein Stück Kärntner Tradition. Beim nächsten Kärnten-Besuch heißt es; Lederhose an!
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