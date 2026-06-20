Fast 5 Mio. Euro! Immo-Firma schlittert in Konkurs

Nächste Millionenpleite in Tirol! Wie der Kreditschutzverband von 1870 (kurz KSV1870) mitteilt, ist die sun-matrei ganzer og aus Matrei in Osttirol Konkurs. Die Verbindlichkeiten sollen bei knapp fünf Millionen Euro liegen.
Über das Osttiroler Unternehmen wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Die Firma ist laut KSV1870 in der Immobilienvermietung tätig und beschäftigt keine Mitarbeiter. Es gibt zwei unbeschränkt haftende Gesellschafter.
Über die Gründe der Insolvenz liegen derzeit noch keine geprüften Informationen vor. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, heißt es seitens des KSV1870. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht.
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich rasch zeigen. Diese Entscheidung werde zeitnah zu treffen sein. „Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, heißt es.
Die Verbindlichkeiten liegen nach Angaben des Unternehmens bei stolzen 4,85 Millionen Euro. Über das Vermögen eines Gesellschafters wurde bereits am Montag ein Konkursverfahren eröffnet.
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