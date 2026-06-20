Fast 5 Mio. Euro! Immo-Firma schlittert in Konkurs

Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich rasch zeigen. Diese Entscheidung werde zeitnah zu treffen sein. „Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, heißt es.