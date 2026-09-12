Motorradfahrer (75) wurde nach Unfall wiederbelebt

Ein Motorradfahrer (75) war am Samstag um mit seiner Harley-Davidson am Wörthersee in Richtung Klagenfurt unterwegs. Auf einer Kreuzung kollidierte er mit einem Auto. Er wurde an Ort und Stelle reanimiert.
Der Unfall ereignete sich zwischen Krumpendorf und Pörtschach – im Kreuzungsbereich der Berthastraße mit der Kärntner Straße. Im Auto saß ein 58-Jähriger, als er mit dem Motorradfahrer zusammenfuhr. Durch den heftigen Zusammenstoß stürzte der 75-Jährige und verlor dabei sein Bewusstsein. Ein zufällig vorbeikommendes Rettungsteam reanimierte den Motorradfahrer bis zum Eintreffen des Notarztes.
Erfolgreiche Wiederbelebung
Zum Glück konnte der 75-Jährige erfolgreich mittels Herzdruckmassage reanimiert werden. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Nach Abschluss des Rettungseinsatzes war die FF Krumpendorf mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz – ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeiten mussten gebunden werden.
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