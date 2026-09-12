Motorradfahrer (75) wurde nach Unfall wiederbelebt

Der Unfall ereignete sich zwischen Krumpendorf und Pörtschach – im Kreuzungsbereich der Berthastraße mit der Kärntner Straße. Im Auto saß ein 58-Jähriger, als er mit dem Motorradfahrer zusammenfuhr. Durch den heftigen Zusammenstoß stürzte der 75-Jährige und verlor dabei sein Bewusstsein. Ein zufällig vorbeikommendes Rettungsteam reanimierte den Motorradfahrer bis zum Eintreffen des Notarztes.