Israelischen Regisseuren droht nun Ausbürgerung

Die israelische Armee hatte die in dem Dokumentarfilm erhobenen Vorwürfe über die Massentötung von mutmaßlichen Hamas-Anhängern mit Hilfe von KI am Freitag zurückgewiesen. Die Dokumentation stütze sich auf Whistleblower, deren Identität „nicht verifiziert“ werden könne, erklärte die Armee.

Minister: „Schande für das gesamte israelische Volk“

Kulturminister Miki Zohar will den beiden Filmemachern nun die Staatsbürgerschaft entziehen. Der Minister warf Szor und Abraham am Sonntag im Onlinedienst X „Verrat am Staat“ Israel vor. Sie seien bereit, „ihrem Heimatland zu schaden, um Beifall von Antisemiten auf der ganzen Welt zu erhalten“. Er werde daher „unverzüglich Maßnahmen ergreifen“, um ihnen die israelische Staatsbürgerschaft zu entziehen.