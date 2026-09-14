Hätte nicht zählen dürfen? Wirbel um Haaland-Tor!

Denn man hatte den Einfluss von City-Star Enzo Fernandez auf die Szene außer Acht gelassen. Erst nach der Partie wurde man auf den Fehler aufmerksam. „Bei demselben Angriff wurde festgestellt, dass Enzo Fernandez den Ball nicht gespielt hat, weshalb ein mögliches Abseits subjektiv zu beurteilen ist. In diesem Fall hat der VAR jedoch die wahrscheinlichen Auswirkungen seiner Position nicht erkannt und hätte eine Überprüfung auf dem Spielfeld empfehlen müssen“, so Pro Ref.