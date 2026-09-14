So fiebern Taferlklassler dem 1. Schultag entgegen

Heute beginnt das neue Schuljahr in der Steiermark für 147.300 Kinder, für viele davon ist es überhaupt der erste Schultag. So auch für Emily und Noah, die vorab mit der „Krone“ gesprochen haben.
Der Wecker klingelt wieder pünktlich, der familiäre Alltag ist durchgetaktet. Heute beginnt das neue Schuljahr in der Steiermark für rund 147.300 Schüler. Davon ist es für 12.598 Kinder der allererste Schultag überhaupt. So auch für Emily, die ab sofort die Volksschule Andritz in Graz besucht.
„Ich glaube, ich finde neue Freunde in der Schule“, sagt das Mädchen im Gespräch vorab. Die Sechsjährige freut sich aber auch schon aufs Lesen und Rechnen lernen. „Sie ist schon seit dem Vorjahr aufgeregt“, fügt Papa Roman Kirchegin an. „Es war eine große Entscheidung, welche Schultasche sie nimmt, welche Stifte und welche Kleidung sie tragen wird“, sagt der Vater. Stolz erzählt die Tochter, dass ihre Schultasche „lila, blau und rosa“ ist, „mit Punkten drauf!“. Anziehen will sie heute eine „lange Hose, ein Mascherl-Leiberl und Socken, schöne Socken“.
Die Nervosität steigt nicht nur bei den Kindern
Auch der sechsjährige Noah-Liam Sram hat schon eine befüllte Schultasche mit einer „Jausenbox, einer Trinkflasche, einem Geldtascherl und einem Federpennal“, alles im Stil des Computerspiels Minecraft. Er hat zwar auch Kleidung mit Minecraft-Logos, am ersten Schultag heute will Noah aber „etwas Schöneres“ anziehen, eine Jeans und ein weißes Leiberl wahrscheinlich. Ob er gerne neue Kinder kennenlernen will? „Ja, schon!“ Und er freut sich vor allem aufs Rechnen, auf Mathematik. Zackig rechnet Noah etwas vor.
„Er hat Lust auf die Schule, ist sehr wissbegierig und redet schon die ganze Zeit davon“, sagt Mutter Marion. Noah wird auch eine Volksschule in Graz besuchen. Fast eine Spur nervöser als Noah scheint seine Mama zu sein, immerhin ist er das erste Schulkind in der Familie. „Man hofft, dass das Kind alles meistern wird. Ich glaube, viele Eltern machen sich da Gedanken“, meint sie. Etwas entspannter wirkt Emilys Vater. Das liegt wohl daran, dass die Sechsjährige einen Bruder hat, der schon ins Gymnasium geht.
Frage des Zeitmanagements
Ein Thema, das beide Familien beschäftigt, ist die zeitliche Planung in der Früh und nach der Schule. „Emily ist im Kunstturnen tätig, sie hat mehrmals die Woche Training, das wird zeittechnisch ein bisschen anstrengend“, sagt ihr Vater. Noah wiederum spielt Fußball und würde auch gern zu Turnen beginnen.Die ewige Frage des Zeitmanagements“Ja, Schule und Fußball und Turnen dann irgendwann“, ist der junge Mann sich seiner Planung sicher. „Wir können uns das noch einmal anschauen“, lacht die Mutter angesichts der Begeisterung ihres Sohns – wissend, dass der Kalender nicht viele Lücken aufweist.
Schultüten und wenig Schlaf
Ob Emily und Noah heute gut ausgeschlafen sind, ist eine andere Frage. Emily war sich vorab nicht so sicher, wie gut sie – vor lauter Aufregung – schlafen wird. Noah wollte noch früher als sonst aufstehen, vielleicht schon um vier Uhr. Jetzt können sie auf jeden Fall einmal durchschnaufen und sich darauf freuen, ihre Schultüten auszupacken. Noah hat bereits eine im Kindergarten bekommen – darin waren auch ein Turnsackerl und Süßigkeiten. Was heute aus seiner eigentlichen Schultüte lacht, weiß er noch nicht.
Und wie sieht es bei Emily aus, was wird wohl in ihrer Schultüte sein? „Süßigkeiten!“, hofft Emily. „Gummibärlis“ wären da am besten. In diesem Sinne wünschen wir den beiden und allen anderen Taferlklasserln sowie Schulrückkehrern tolle Schultüten und einen guten Start in das neue Schuljahr!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.