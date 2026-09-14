So fiebern Taferlklassler dem 1. Schultag entgegen

Schultüten und wenig Schlaf

Ob Emily und Noah heute gut ausgeschlafen sind, ist eine andere Frage. Emily war sich vorab nicht so sicher, wie gut sie – vor lauter Aufregung – schlafen wird. Noah wollte noch früher als sonst aufstehen, vielleicht schon um vier Uhr. Jetzt können sie auf jeden Fall einmal durchschnaufen und sich darauf freuen, ihre Schultüten auszupacken. Noah hat bereits eine im Kindergarten bekommen – darin waren auch ein Turnsackerl und Süßigkeiten. Was heute aus seiner eigentlichen Schultüte lacht, weiß er noch nicht.