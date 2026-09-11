Einbrecher machte es sich schon im Mietauto bequem

Ein ungewöhnlicher Einbruch beschäftigte die Polizei in Krems. Ein 61-jähriger Ukrainer soll sich am Frachtenbahnhof an einem versperrten Mietfahrzeug zu schaffen gemacht haben. Normalerweise werden die Autos per App gebucht und geöffnet, der dazugehörige Schlüssel befindet sich im Wageninneren. Wie es dem Mann gelang, das Fahrzeug ohne entsprechende Buchung zu öffnen, ist bislang nicht geklärt.