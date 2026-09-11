Einbrecher machte es sich schon im Mietauto bequem

Ein 61-Jähriger soll am Kremser Frachtenbahnhof in ein versperrtes Mietauto eingebrochen sein und darin bereits persönliche Gegenstände deponiert haben. Als ihn ein Mitarbeiter überraschte, flüchtete er – wenig später wurde er gefasst.
Ein ungewöhnlicher Einbruch beschäftigte die Polizei in Krems. Ein 61-jähriger Ukrainer soll sich am Frachtenbahnhof an einem versperrten Mietfahrzeug zu schaffen gemacht haben. Normalerweise werden die Autos per App gebucht und geöffnet, der dazugehörige Schlüssel befindet sich im Wageninneren. Wie es dem Mann gelang, das Fahrzeug ohne entsprechende Buchung zu öffnen, ist bislang nicht geklärt.
Persönliche Sachen bereits im Auto
Weit kam der 61-Jährige allerdings nicht. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte den fremden Mann beim Fahrzeug und sprach ihn an. Daraufhin ergriff der mutmaßliche Einbrecher sofort die Flucht und ließ den Wagen zurück. Darin blieben auch die bereits deponierten persönlichen Gegenstände.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Mit Erfolg: Der Verdächtige konnte wenig später von Beamten angehalten und festgenommen werden. Einen Ausweis hatte er bei seiner Kontrolle nicht bei sich. Die im Mietwagen zurückgelassenen Gegenstände erleichterten der Polizei jedoch die weiteren Erhebungen.
Verdächtiger wieder auf freiem Fuß
Gegenüber den Beamten gab der Mann an, obdachlos zu sein. Den Ermittlungen zufolge dürfte er allerdings über eine aufrechte Meldeadresse verfügen. Der 61-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt und wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt.
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