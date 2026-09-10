Schwere Kollision zwischen Motorrad und Auto

Schwerer Unfall in Weißbach bei Lofer in Salzburg: Ein Motorrad und ein Auto sind zusammengestoßen. Es gibt zwei Schwerverletzte, die in umliegende Krankenhäuser geflogen werden mussten. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr waren im Einsatz.
Der Unfall auf der B311 in Weißbach bei Lofer (Pinzgau) forderte zwei Schwerverletzte. Das Rote Kreuz ist mit zwei Rettungswägen und zwei Helikoptern zum Einsatzort ausgerückt.
Einerseits flog der „Alpinheli 6“ einen der Schwerverletzten in ein Krankenhaus, das andere Opfer wurde mit dem Helikopter „Martin 6“ in eine andere Klinik geflogen. Laut Feuerwehr sind ein Motorrad und ein Auto kollidiert.
Auf dem Bike saßen zwei Menschen, im Pkw selbst saß lediglich der Fahrer. Details über den Zustand der Schwerverletzten gibt es aktuell bisher nicht.
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