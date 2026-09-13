Wiener Bäder knacken Marke von zwei Millionen

Längere Badeabende kamen bei Gästen gut an

Neu war heuer ein Versuch mit längeren Öffnungszeiten. Vom 20. Juni bis 2. August blieb das Strandbad Alte Donau bei Schönwetter bis 20.30 Uhr offen. Auch der Kassenschluss wurde um eine Stunde verlängert.

Während der Hitzewelle durften außerdem Kongreßbad, Sommerbad Laaerberg und Brigittenauer Bad länger offen bleiben. Die MA 44 will den Test nun auswerten. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob längere Öffnungszeiten künftig ausgeweitet werden.