Glasenbachklamm: Gemeinde klagt gegen Eigentümer

Der Wanderweg durch die Glasenbachklamm führt über die Flächen von 17 Grundstückseigentümern. Da der Weg und Brücken dringend saniert werden muss, will die Gemeinde Elsbethen dies auf eigene Kosten tun. Zugleich fordert sie von den Eigentümern, dass sie der Gemeinde das Gehrecht bekommen.