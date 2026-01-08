Glasenbachklamm: Gemeinde klagt gegen Eigentümer

Viele Elsbethener schätzen die Glasenbachklamm zur Naherholung, doch seit Langem gibt es Streit mit den Eigentümern. Nun rückt eine Lösung näher. Doch ohne eine gerichtliche Entscheidung klappt es wohl nicht.
Der Wanderweg durch die Glasenbachklamm führt über die Flächen von 17 Grundstückseigentümern. Da der Weg und Brücken dringend saniert werden muss, will die Gemeinde Elsbethen dies auf eigene Kosten tun. Zugleich fordert sie von den Eigentümern, dass sie der Gemeinde das Gehrecht bekommen.
Zehn Eigentümer haben das bisher getan, wie Bürgermeister Matthias Herbst in einer Aussendung mitteilte. Mit vier weiteren Eigentümern sei man in den kommenden Wochen „im Austausch“ und gehe von einer Einigung aus.
Dennoch blieben drei Grundeigentümer, die offenbar nicht zustimmen wollten. Gegen sie hat die Gemeinde am 28. Dezember 2025 geklagt. Bis zum Abschluss des Verfahrens sind laut Gemeinde Elsbethen die Eigentümer selbst für die Grundstücke verantwortlich und tragen auch die Haftung.
Außerdem will die Gemeinde künftig die Kosten für die Sanierung des Weges übernehmen und auch die Haftung übernehmen. Dazu ist jedoch noch eine weitere Zustimmung der Grundstückseigentümer nötig. Laut Herbst haben die Grundstückseigentümer die Informationen dazu bereits erhalten.
