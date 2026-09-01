Mit Großprojekt geht es in den Baustellenherbst

Geschäftiges Treiben, Touristenströme zwischen zahlreichen abbiegenden Autos – bis auf vorbereitete Absperrungen, eine Chemietoilette und die Stümpfe von drei umgeschnittenen Bäumen deutet beim „Krone“-Lokalaugenschein am Montag noch wenig auf die Großbaustelle am Makartplatz hin. Doch diese hat es in sich: Bis 2029 wird vom Hotel Sacher weg bis hin zur Dreifaltigkeitskirche die gesamte Infrastruktur erneuert – vom Kanal bis hin zu sämtlichen Leitungen. Los geht es schon heute.