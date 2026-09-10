Salzburger bekommen 20.000 kostenlose Öffi-Tickets

Wie funktioniert das Ganze?

Mit dem Schnupper-Ticket können Interessierte den öffentlichen Verkehr im Aktionszeitraum von 14. September 2026 bis 31. März 2027 einen ganzen Tag lang kostenlos nutzen. Vor Fahrtantritt ist mit einem nicht löschbaren Stift ein beliebiger Gültigkeitstag innerhalb des Aktionszeitraums einzutragen.Danach gilt das Schnupper-Ticket auf allen SVV-Linien im Zentralraum Salzburg (Stadt Salzburg, Region Nord und Tennengau), einschließlich der Expressbus-Linien (X), sowie auf den gesamten Linien 260 (Salzburg – Zell am See) und 270 (Salzburg – Tamsweg).