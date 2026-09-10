Salzburger bekommen 20.000 kostenlose Öffi-Tickets

Der Salzburger Verkehrsverbund, Land und Stadt Salzburg verteilen ab Montag (14. September) 20.000 kostenlose Öffi-Tageskarten. Die Schnupperkarten sollen ein Anreiz sein, das Auto stehen zu lassen – und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Zum Start der Neutorsperre will man besonders Pendler ansprechen.
Die Hälfte der Gratis-Ticktets gibt direkt der Salzburger Verkehrsverbund aus. Diese sind im Kundencenter des Verkehrsverbunds erhältlich und werden zudem direkt an Autofahrer an staugeplagten Verkehrsknotenpunkten in der Stadt Salzburg verteilt.
Auch in den Gemeindeämtern im Flachgau und Tennengau sind insgesamt 5000 Tickets erhältlich. Die Stadt Salzburg verteilt weiter 5000 Tickets in der Stadt:Bibliothek in Lehen, im Stadtservice im Schloss Mirabell, in der Bewohnerservicestelle Lehen und im Jugendzentrum Lehen. Pro Person wird ein Ticket ausgegeben.
Wie funktioniert das Ganze?
Mit dem Schnupper-Ticket können Interessierte den öffentlichen Verkehr im Aktionszeitraum von 14. September 2026 bis 31. März 2027 einen ganzen Tag lang kostenlos nutzen. Vor Fahrtantritt ist mit einem nicht löschbaren Stift ein beliebiger Gültigkeitstag innerhalb des Aktionszeitraums einzutragen.Danach gilt das Schnupper-Ticket auf allen SVV-Linien im Zentralraum Salzburg (Stadt Salzburg, Region Nord und Tennengau), einschließlich der Expressbus-Linien (X), sowie auf den gesamten Linien 260 (Salzburg – Zell am See) und 270 (Salzburg – Tamsweg).
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