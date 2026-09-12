Gesunde Mensa? Im Burgenland gibt‘s die wirklich!

Der neue Campus der Hochschule Burgenland in Pinkafeld ist Österreichs erstes Universitätsgelände, auf dem überall SIPCAN-geprüfte Verpflegung angeboten wird.
Im stressigen Studienalltag muss Essen und Trinken oft schnell, unkompliziert und unmittelbar verfügbar sein. Zur Auswahl stehen daher oft nur zuckerhaltige Limonaden, fettreiche Snacks und klassisches Fast Food. Am neuen Campus der Hochschule Burgenland in Pinkafeld ist das anders. Egal, ob in der Mensa, im Pausenverkauf oder in den Snack- und Getränkeautomaten: Hier wird ab sofort das gesamte Speisen- und Getränkeangebot ausschließlich gesundheitsfördernd gestaltet. Für Klaus Glavanics, den Chef der Gästehäuser und Küchen Burgenland, ist nämlich „gesunde, ausgewogene Küche, die auch schmeckt“ das Ziel.
Besondere Auszeichnung
Weil das besonders gut gelingt, wenn das gesamte Angebot in den Blick genommen wird – dadurch wird die gesündere Wahl im Alltag tatsächlich zur leichteren Wahl – hat Glavanics in den vergangenen Monaten mit SIPCAN, einem vorsorgemedizinischen Institut zur Förderung eines gesunden Lebensstils, das gesamte Lebensmittelangebot genau geprüft und überarbeitet. Alle vier Verpflegungsbereiche erfüllen nun die SIPCAN-Kriterien und tragen künftig die Bezeichnung „Ausgezeichnetes Verpflegungsangebot“. Die Urkunde wird am 8. Oktober im Rahmen eines Festakts offiziell überreicht.
Reaktion des Landeschefs
Landeshauptmann Doskozil sieht dieses „Leuchtturmprojekt“, von dem mehr als 1000 Studierende profitieren, als Teil der burgenländischen Strategie für eine hochwertige und regionale Ernährung: „Dass das gesamte Verpflegungsangebot nach den Kriterien von SIPCAN ausgezeichnet wird, ist ein weiterer konkreter Schritt auf diesem Weg.“
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