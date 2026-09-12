Gesunde Mensa? Im Burgenland gibt‘s die wirklich!

Im stressigen Studienalltag muss Essen und Trinken oft schnell, unkompliziert und unmittelbar verfügbar sein. Zur Auswahl stehen daher oft nur zuckerhaltige Limonaden, fettreiche Snacks und klassisches Fast Food. Am neuen Campus der Hochschule Burgenland in Pinkafeld ist das anders. Egal, ob in der Mensa, im Pausenverkauf oder in den Snack- und Getränkeautomaten: Hier wird ab sofort das gesamte Speisen- und Getränkeangebot ausschließlich gesundheitsfördernd gestaltet. Für Klaus Glavanics, den Chef der Gästehäuser und Küchen Burgenland, ist nämlich „gesunde, ausgewogene Küche, die auch schmeckt“ das Ziel.