Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auszeichnung

Gesunde Mensa? Im Burgenland gibt‘s die wirklich!

Burgenland
12.09.2026 19:00
Der neue Campus der Hochschule Burgenland in Pinkafeld ist Österreichs erstes ...
Der neue Campus der Hochschule Burgenland in Pinkafeld ist Österreichs erstes Universitätsgelände, auf dem überall SIPCAN-geprüfte Verpflegung angeboten wird.(Bild: LH Büro)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Der neue Campus der Hochschule Burgenland in Pinkafeld ist Österreichs erstes Universitätsgelände, auf dem überall SIPCAN-geprüfte Verpflegung angeboten wird.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im stressigen Studienalltag muss Essen und Trinken oft schnell, unkompliziert und unmittelbar verfügbar sein. Zur Auswahl stehen daher oft nur zuckerhaltige Limonaden, fettreiche Snacks und klassisches Fast Food. Am neuen Campus der Hochschule Burgenland in Pinkafeld ist das anders. Egal, ob in der Mensa, im Pausenverkauf oder in den Snack- und Getränkeautomaten: Hier wird ab sofort das gesamte Speisen- und Getränkeangebot ausschließlich gesundheitsfördernd gestaltet. Für Klaus Glavanics, den Chef der Gästehäuser und Küchen Burgenland, ist nämlich „gesunde, ausgewogene Küche, die auch schmeckt“ das Ziel.

Besondere Auszeichnung
Weil das besonders gut gelingt, wenn das gesamte Angebot in den Blick genommen wird – dadurch wird die gesündere Wahl im Alltag tatsächlich zur leichteren Wahl – hat Glavanics in den vergangenen Monaten mit SIPCAN, einem vorsorgemedizinischen Institut zur Förderung eines gesunden Lebensstils, das gesamte Lebensmittelangebot genau geprüft und überarbeitet. Alle vier Verpflegungsbereiche erfüllen nun die SIPCAN-Kriterien und tragen künftig die Bezeichnung „Ausgezeichnetes Verpflegungsangebot“. Die Urkunde wird am 8. Oktober im Rahmen eines Festakts offiziell überreicht.

Es muss nicht immer Schweinsbraten und Schnitzel sein!
Es muss nicht immer Schweinsbraten und Schnitzel sein!(Bild: stock.adobe.com null)

Reaktion des Landeschefs
Landeshauptmann Doskozil sieht dieses „Leuchtturmprojekt“, von dem mehr als 1000 Studierende profitieren, als Teil der burgenländischen Strategie für eine hochwertige und regionale Ernährung: „Dass das gesamte Verpflegungsangebot nach den Kriterien von SIPCAN ausgezeichnet wird, ist ein weiterer konkreter Schritt auf diesem Weg.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 22°
Symbol wolkig
Güssing
8° / 23°
Symbol wolkig
Mattersburg
9° / 22°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
10° / 23°
Symbol heiter
Oberpullendorf
8° / 22°
Symbol wolkig

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
137.342 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
132.345 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
127.098 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1715 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1113 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
1005 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Mehr Burgenland
Alternative zum Auto
Kostenloses Ticket gegen die Preisexplosion
Aktuelle Bilanz
„Eine Lehre sollte nicht der letzte Ausweg sein“
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Streit um Bewilligung
Herzchirurgie Oberwart: Bedarf höher als erwartet
Ofner in Sevilla out
US Open: Thilo Behrmann verpasst Junioren-Finale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf