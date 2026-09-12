Keineswegs nur „Sandalen-Miliz“

An der Küste des Jemen passiert gerade etwas Folgenschweres: Bewaffnete Gruppen entscheiden darüber, wie sicher der weltweite Handel und die Energieversorgung bleiben. Dass die Huthi-Miliz die strategische Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht hat, ist kein Zufall. Wir erleben dort die schlimmste Gewalt seit dem Waffenstillstand von 2022. Die Angriffe treffen nicht nur Saudi-Arabien, sondern drohen den Bürgerkrieg neu zu entfachen und den weltweiten Ölmarkt nach der Blockade der Straße von Hormus komplett abzuschnüren.