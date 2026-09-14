Alex Kratki: „Um 3 Uhr aufstehen ist nie schön“

Du bist schon eine Zeit lang bei Puls 4, was hast du alles gemacht und wie sehr wolltest du diesen Job jetzt haben?

Ich bin, und das kann ich echt mit Stolz sagen, ein Allrounder, der schon so gut wie alles gemacht hat. Ich bin seit mehr als 15 Jahren im Sender und habe als Videojournalist begonnen. Da habe ich Kamera und Schnitt gelernt. Ich liebe den Schnitt noch immer und schneide vor allem meine Kinobeiträge alle noch selbst. Ganz am Anfang habe ich auch die Nachrichten für „Café Puls“ geschnitten. Dann durfte ich als Chef vom Dienst bei „Café Puls“ Regie machen. Da habe ich schon mit Bibi zusammengearbeitet, sie vor der Kamera und ich dahinter. Vor mehr als zehn Jahren habe ich dann auch begonnen, als Filmexperte im Einsatz zu sein und habe mit Brad Pitt, Chris Hemsworth, Natalie Portman und Co. fast ganz Hollywood interviewen dürfen, bis ich als Moderator bei „Treffpunkt Österreich“ und damals noch „Café Puls – Das Magazin“ moderieren durfte. Jetzt folgt natürlich die Krönung mit der Frühstücks-Couch in „Café Puls“.