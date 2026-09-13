Bianca Schwarzjirg: „Aufzuhören war eine Option“

„Krone“: Bianca, für dich beginnt ab morgen eine neue Ära. Nach 18 Jahren an der Seite mit Florian Danner moderierst du „Café Puls“ nun erstmals mit deinem neuen Kollegen Alex Kratki. Wie hat sich das für dich angefühlt, als dir Flo eröffnet hat, dass er für ein Jahr in die USA geht?

Bianca Schwarzjirg: Beim ersten Mal dachte ich mir einfach, wie cool es ist, dass er das macht. Ein paar Tage später hat’s mich dann erwischt. Es hat sich so angefühlt, als würde man verlassen werden, wie Liebeskummer, nur dass wir kein Liebespaar waren. (lacht) Wenn man so lange zusammenarbeitet, macht das was mit einem. Ich habe zuerst alles infrage gestellt. Möchte ich überhaupt weitermachen? Soll ich weitermachen? Wie könnte das aussehen? Es gab dann in unserem tollen Medienhaus viele gute Gespräche und wir haben alle sehr behutsam darauf geachtet, wie ein möglichst gutes Zukunftsszenario aussehen könnte. Ich nahm mir dann zwei Monate Auszeit, was ein notwendiger Punkt für mich war. Es hat richtig gutgetan, dadurch damit abzuschließen und etwas Neuem eine Chance zu geben. Das ist wie bei Beziehungen. Wenn eine zerbricht, springt man auch nicht sofort in die nächste und die funktioniert dann anstandslos.