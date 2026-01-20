Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefesselter Leichnam

Linzer Makler starb an Schädel-Hirn-Trauma

Oberösterreich
20.01.2026 14:09
Der Tote war im Obergeschoß des Hauses gefunden worden.
Der Tote war im Obergeschoß des Hauses gefunden worden.(Bild: Jürgen Pachner)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Christoph Gantner
Von Jürgen Pachner und Christoph Gantner

Der Körper des am Montag an Händen und Beinen gefesselt in seiner Badewanne gefundenen Toten war übersät von Blutergüssen und anderen Verletzungen. Bei einer Obduktion wurde auch die Todesursache geklärt: Der 49-Jährige soll an einem massiven Schädel-Hirn-Trauma gestorben sein. 

0 Kommentare

Wer den Immobilienmakler in der Nacht zum Sonntag derart gefoltert haben könnte, ist offenbar noch unklar. Die Polizei gab sich dazu auch am Dienstag völlig zugeknöpft. Etwaige Tatverdächtige dürften vorerst noch nicht einvernommen worden sein.

Lesen Sie auch:
Das Mordhaus in der Linzer Harrachstraße
In Linzer Innenstadt
Wer hat den schicken City-Flaneur ermordet?
20.01.2026
Toter (49) gefesselt
Mordalarm in Linz: Opfer mit Wunden übersät
19.01.2026

Fix ist, dass beim 49-Jährigen massive Verletzungen festgestellt worden waren, die als Folge stumpfer Gewalteinwirkung entstanden sein sollen. Der allein in der Dachgeschoßwohnung in der Linzer Harrachstraße lebende Geschäftsmann war am Montagnachmittag tot von seinem Bruder gefunden worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
BadewanneTodesursacheObduktion
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Gefesselter Leichnam
Linzer Makler starb an Schädel-Hirn-Trauma
Kein Wasser und Strom
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
Ordensspitäler in OÖ
Wegen Streik müssen Operationen abgesagt werden
Programm steht fest
Das Brucknerfest in Linz landet endlich im Heute
Krone Plus Logo
Neue Wohnbauförderung
„Es gibt jetzt ein Comeback der Häuslbauer“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine