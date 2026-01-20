Linzer Makler starb an Schädel-Hirn-Trauma

Der Körper des am Montag an Händen und Beinen gefesselt in seiner Badewanne gefundenen Toten war übersät von Blutergüssen und anderen Verletzungen. Bei einer Obduktion wurde auch die Todesursache geklärt: Der 49-Jährige soll an einem massiven Schädel-Hirn-Trauma gestorben sein.
Wer den Immobilienmakler in der Nacht zum Sonntag derart gefoltert haben könnte, ist offenbar noch unklar. Die Polizei gab sich dazu auch am Dienstag völlig zugeknöpft. Etwaige Tatverdächtige dürften vorerst noch nicht einvernommen worden sein.
Fix ist, dass beim 49-Jährigen massive Verletzungen festgestellt worden waren, die als Folge stumpfer Gewalteinwirkung entstanden sein sollen. Der allein in der Dachgeschoßwohnung in der Linzer Harrachstraße lebende Geschäftsmann war am Montagnachmittag tot von seinem Bruder gefunden worden.
