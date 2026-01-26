Makler erschlagen: Polizei fand großes Drogenlager

Informationen müssen abgesichert sein

Zweitens gesicherte Informationen: „Die Polizei genießt in der Bevölkerung ein sehr hohes Ansehen. Ein Mitgrund dafür ist, dass sie sich auf ihre Arbeit – in diesem Fall das Aufklären einer Straftat – konzentriert. Sich an diversen Spekulationen zu beteiligen und Gerüchte zu veröffentlichen, die ihren Wahrheitsbeweis noch nicht angetreten haben, würde zu Recht an der Professionalität der Polizei zweifeln lassen. Dementsprechend müssen Informationen, die von der Polizei veröffentlicht werden, sehr gut abgesichert sein. Werden sie veröffentlicht, können sich Bevölkerung wie Medienvertreter auf deren Richtigkeit verlassen“, wird in der Aussendung erläutert.